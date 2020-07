Die Renovierung des ehemaligen Suntumer Hofes, der einen Anbau erhält. nimmt langsam Gestalt an.

Der Anbau an den Suntumer Hof wird also vergrößert

Wir sind gespannt auf die neue Restauration am See. Seitdem die alte Gastronomie vor Jahren geschlossen hat und auch der Biergarten nicht mehr betrieben wurde, fehlte vielen Besuchern die Möglichkeit einer Einkehr, um Durst und Hunger zu stillen.

Die Griller haben also bis dato. saubere Flächen hinterlassen was nicht immer der Fall ist oder war, Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel.

Zu den Mindestabständen kann man nur sagen, der kleine See kann da nichts für, wenn sie nicht eingehalten werden!!!