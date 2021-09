Am 18. September ist wieder der „World CleanUp Day“. Unter dem Motto “Deutschland und die Welt räumt auf” werden weltweit Aufräumaktionen umgesetzt. Der Walderzieher Christian Fuchs hat mit seiner Naturfreundegruppe für Kinder eine tolle Aktion in Witten geplant.

Dafür werden noch helfende Hände gesucht. „Für diesen Tag haben wir schon vor einigen Monaten beim Grünflächenamt der Stadt Witten den Park der Generationen beantragt“, erklärt Christian Fuchs. „Die Genehmigung lag schnell auf dem Tisch“. Von da an wurde in der kleinen Naturfreundegruppe fleißig geplant.

Bereits Rathausplatz aufgeräumt

Schon vor zwei Jahren hat der umweltbewusste Erzieher eine „Kippen-Sammelaktion“ rund um den Rathausplatz durchgeführt. Das Ergebnis war erschreckend: über 7000 Zigarettenkippen in nur einer Stunde! „Dieses Jahr soll es durchaus familienfreundlicher werden“, so Fuchs - wobei er sich sicher ist: „An der ein oder anderen Zigarettenkippe werden wir sicherlich nicht drum herum kommen“.

Im Park der Generationen an der Hamburgstraße in Annen wird angepackt, und dazu hat Christian Fuchs gleich mehrere Mitwirkende begeistern können. „Wir starten um 14.45 Uhr mit einem ökumenischen Segen von Pfarrer Humbert und Pastor Jung“, so Fuchs. Um 15 Uhr startet dann die große Aufräumaktion. Ulrike Frickhard von „Die kleinen Naturfreunde“ bittet darum, sich möglichst selbst mit Gartenhandschuhen auszustatten. Um Müllzangen und Behälter kümmert sich auch der Betriebshof der Stadt. Dann werden im und um den gesamten Park Kleingruppen eingeteilt. Die Kinder können mit ihren Eltern zum Beispiel an die Harken, denn mit Unterstützung vom „Baumdienst SKT“ wird der Sandkasten durchgeharkt und vom Müll befreit. Der kleine Bolzplatz wird von „Witten bolzt“ gereinigt und im Anschluss natürlich auch der Ball gekickt.

DJK Blau-Weiß Annen stellt allen Teilnehmern ihre Toiletten zur Verfügung und auch die Möglichkeit, sich nach der Aufräumaktion dort ordentlich die Hände zu waschen. Denn um 16 Uhr wird zum Gruppenfoto eingeladen. „MIG Photography“ wird das Sammelergebnis per Drohne aus der Luft aufnehmen. Alle beteiligten Kinder bekommen im Anschluss eine Urkunde. Wer seinen Namen darauf gedruckt haben möchte, sollte sich bitte per E-Mail an post@die-kleinen-naturfreunde.de anmelden.

Bis 17 Uhr wird dann zum gemeinsamen Verweilen mit kleinen Spielstationen im Park eingeladen. Christian Fuchs: „Auch die Creativ-media-Factory hat uns durch eine Plakatgestaltung unterstützt. Ich danke allen Mitwirkenden und hoffe nun auf helfende Hände, also Familien, die sich für Umweltschutz in Witten einsetzen“.