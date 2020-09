Viele Familien kamen auf Einladung des Nawit (Naturschutzgruppe Witten) auf die Streuobstwiesen an der Berghauser Straße. In zwei Schichten wurden auf vier Wiesen unterschiedliche Äpfel und Birnen für den Eigenbedarf geerntet. Besonders den Kindern hat es Spaß gemacht, Natur so zu erleben, zu probieren und später noch mehr zu essen oder weiter zu verarbeiten. Auch die auf den Wiesen weidenden Schafe trugen zur Freude der Kinder bei.

Beim von den Meinen gesammelten Obst fand sich auch eine dicke Spinne. Sie

wurde von unseren Küchentisch in den Garten gebracht.