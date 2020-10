Das Wetter sollte heut trocken und etwas sonnig sein, laut Wetterbericht, also raus an die frische Luft.

hochgeladen von Horst Schwarz

Der Hohenstein liegt wie schon gesagt, in unserem näherem Umfeld und bot sich dafür an. Also nicht zu Hause herumsitzen, sondern raus zum Hohenstein. In freier Natur können wir dann ohne Maske die frische Luft genießen und dem Herbst auf die Finger schauen.

Ein paar Fotos haben wir auch mitgebracht, übrigens es waren sehr wenig Leute unterwegs also keine Probleme mit Abstand halten.

Wir sind des öfteren dort oben, allein schon wegen des unglaublichen Ausblicks über das Ruhrtal und der vielfältigen Fotomotive, die hier oben zu finden sind.