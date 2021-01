Einige Leser sind unserem Aufruf in der vorherigen Mittwochsausgabe gefolgt und haben uns ihre schönsten Schneebilder aus Witten geschickt.

Auch am vergangenen Wochenende wurde Witten in eine Schneedecke gehüllt. Wenn auch aktuell von der weißen Winterpracht nicht mehr ganz so viel übrig ist, so wollen wir Ihnen, liebe Leser, doch nicht diese herrlichen Aufnahmen vorenthalten: Einige Leser haben die Möglichkeit genutzt und haben das Schneegestöber in Witten fotografisch festgehalten - eine Auswahl der schönsten Bilder liegt nun vor.

Leserin Saskia Purbst zum Beispiel war bei den frostigen Temperaturen im Muttental unterwegs - ihr haben wir die verschneite Burgruine Hardenstein zu verdanken.

Beata Berker und ihre Kinder haben den Schnee genutzt, um ihren "Schneemann 3.0" zu bauen. Sie schreibt uns dazu:"Jedes mal, wenn es geschneit hat diesjahr, ist der Schneemann etwas größer geworden.

Ob es bald noch einen gibt?" Vielleicht kommt ja "Schnemann 4.0" dazu.

Marita Grun hat ebenfalls einen Ausflug in Wittens Flora und Fauna unternommen - sie war unter anderem beim "letzten der drei Teiche". Die anderen wurden renaturiert.

Vielen Dank unseren Hobby-Fotografen für die schönen Winterimpressionen! Wenn auch Sie Schneebilder haben, schicken Sie sie uns an redaktion@wittenaktuell.de.