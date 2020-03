Wir setzen den Bummel rund um den Block, in Zeiten des Corona Virus, fort. Das nähere Umfeld näher kennen zu lernen, das ist das Ziel. Man geht aus der Haustür und schon ist man in der Natur. Ein gutes Stück parallel zum Rheinischen Esel führt der Weg uns in Richtung Pony Hof, der allerdings geschlossen ist. Das macht aber nichts, das dient dazu einfach abzuschalten, der Weg ist das Ziel.

Wenn deine Augen keinen Weg mehr sehen, schließe sie und folge deinem Herzen, na dann Glück Auf ...und bleibt gesund