Pferdegedicht

Tiere so wunderschön wie diese, findet man auf so mancher Wiese. Zierlich und doch voll Energie verlieren sie die Wildheit nie.

Warme Nüstern, weiches Fell, ihre Augen leuchten schwarz und hell. Wenn du es nie mit Schlägen strafst und es immer bei dir hast, in deinem Herzen wohl bewacht, es dir sein Leben lang Freude macht.

Wenn du es auch niemals vergisst, weißt du das es Pferdeliebe ist.