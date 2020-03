Ponytag – Alles rund um unseren „Knopf“ und seine Kumpanen

Besuche unsere Shetlandponys auf dem Naturhof und erfahre alles über diese robusten, lebensfrohen Tiere, die ursprünglich aus England kommen und als Grubenponys im Bergbau eingesetzt wurden (auch hier bei uns in Witten).

Der Naturhof Witten ist ein vom Verein Natur ist Zukunft e.V. getragenes Projekt, welches den Naturschutz sowie die Erhaltung vom Aussterben bedrohter Haustierrassen vereint.

In 3 Stunden bekommst Du einen exklusiven Einblick in die Welt der kleinen Pferde und Tanja erklärt zudem Wissenswertes über Haltung und Fütterung, Herdenhaltung, Kommunikation, den artgerechten Umgang und was wir Menschen eigentlich für eine Rolle im Leben der Ponys spielen.

Die Veranstaltung „Ponytag“ richtet sich nur an Kinder und soll ohne Begleitung durchgeführt werden. Hier gibt es lediglich 6 Plätze und es ist eine gute Betreuung der Kinder möglich.