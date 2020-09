Die Fußgänger staunen nicht schlecht, wenn sie am Beet am Humboldtplatz 4 in Witten vorbeigehen.

Denn dort ist eine mehr als mannshohe Sonnenblume gewachsen. Anwohnerin Erika Glomp kümmert sich liebevoll gemeinsam mit ihren Nachbarn Rosi Kutschowitz und dem Ehepaar Vahle-Gerber um das längliche Beet - für die Sonnenblume gibt es besonders oft ein Kompliment von Passanten. Dabei ist diese dem Zufall zu verdanken, denn keiner der Gärtner zeichnet sich für sie verantwortlich. "Vielleicht ist sie aus Vogelfutter entstanden, wir wissen es nicht", sagt Erika Glomp. Stolz ist man natürlich trotzdem auf den rasanten Wachstum.

Eine weitere Kuriosität ist im Beet ebenfalls zu finden: In großen Lettern steht auf einem weißen Schild der Name "HORST". Einige haben sich darüber auch schon gewundert, wie Erika Glomp schmunzelnd erzählt: "Ich war gerade zufällig am Fenster, da habe ich gehört, wie ein kleines Mädchen seine Mutter fragte: 'Ist das hier ein Friedhof?'" Bevor noch jemand auf die Idee kommt, hier ein Grab zu vermuten: Nein, hier liegt niemand begraben, Horst wird lediglich die junge Hortensie genannt, die auch einmal so schön aufblühen wird wie die Sonnenblume, so hofft es Erika Glomp.