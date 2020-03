Bei Kaiserwetter unterwegs. Bei unserem Rundgang durch den Zoo, landeten wir auch bei den Seelöwen. Eine Trainerin absolvierte gerade eine Übungsstunde mit einem Seelöwen. Wir haben natürlich beim Training zugesehen, das hat richtig Spaß gemacht. Der Seelöwen taucht auf und ab, drehte sich in der Luft , sprang durch einen Ring und Einiges mehr. Er wurde natürlich bei für jede Übung mit einem Leckerchen belohnt, ohne würde er wohl auch nicht so gerne mitarbeiten. Die mehrmals am Tag stattfindenden Vorführungen haben wir dann aber nicht besucht.

Tipp: Immer ein Besuch wert