Aktion der Stadt Witten: Sie sind klein, sie sind unauffällig – und sie sind sehr wichtig für die Natur: die Wildbienen.

Gerade in Städten ist es für die Insekten teils schwierig, Nistplätze zu finden. Um ihnen die Suche zu erleichtern, übergibt die Stadt Witten nun den Kitas in der Stadt je ein Wildbienenhotel. „So helfen wir den Tieren und können gleichzeitig bei den Kindern ein Bewusstsein für ihre Bedeutung schaffen“, freut sich Bürgermeisterin Sonja Leidemann, die das Projekt angestoßen hatte.

Die Kitas erhalten je einen Bausatz, den die Lebenshilfe Witten zusammengestellt hat. So sehen die Kinder schon beim Zusammenbauen, wie unterschiedlich die einzelnen Nistangebote sind: mit großem und kleinem Durchmesser, in Holz und in stabiler Pappe. Die Löcher sind so vielfältig wie die Wildbienen selbst. Wenn die Nisthilfen dann hängen, können die Kinder das Treiben davor so neugierig wie entspannt anschauen, weil Wildbienen fast nie stechen.

Ein Dank geht an die Sponsoren des Projekts: die AHE , das Möbelhaus Ostermann sowie der Rotary Club Witten-Hohenstein.