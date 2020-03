Der Bochumer Stadtteil Langendreer birgt eine kleine Naturoase, die von uns gern besucht wird. Ende der 40 er Jahre haben wir auf dem viel kleineren Klärteich der Zechen aus dem Umland um eine zu nennen Zeche Mansfeld, Eishockey gespielt das waren Zeiten.

Wir schätzen den Ümminger See heute vor allem wegen der vielen dort lebenden Wasservögel, z.b. der Graureiher.

Am Ümminger See wird zur Zeit gearbeitet. Die Wege werden saniert, so dass man trockenen Fußes um den See kommt.

Dem alte Gebäude von Schulte Suntums Hof soll wohl auch wieder neues Leben eingehaucht werden!! Wir lassen uns gerne überraschen. Es wäre schön wieder eine Gastronomie vor Ort zu haben.

Na denn Glück Auf