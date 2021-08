Antikriegstag auf dem Rathausplatz

An die Schrecken der beiden Weltkriege und die Folgen von Krieg erinnert traditionell der Antikriegstag, der am Mittwoch, 1. September, vom DGB auf dem Rathausplatz und am Mahnmal im Lutherpark veranstaltet wird.

Eröffnet wird die Veranstaltung um 17 Uhr auf dem Rathausplatz durch Mathias Hillbrandt, Vorsitzender DGB-Kreis Ennepe-Ruhr. Weitere Wortbeiträge wird es vom Joachim Schramm, Wittener Friedensforum, sowie vom Freundschaftsverein Tczew-Witten geben. Der Beitrag von Aylin Bilal, Jugendvertreterin Deutsche Edelstahlwerke Witten, wird aufzeigen, dass die Vergangenheit auch für die Jugend nicht in Vergessenheit geraten darf.

Gegen 17.45 Uhr findet ein gemeinsamer Gang zum Mahnmal im Lutherpark statt. Bei der anschließenden Mahn- und Gedenkveranstaltung mit Kranzniederlegung werden Mathias Hillbrandt, Bürgermeister Lars König und Dietmar Köster, Mitglied des Europäischen Parlaments, sprechen.

Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung an beiden Orten von Björn Nonnweiler mit Friedens- und Arbeiterliedern.