Ich wollte schon vor einiger Zeit etwas darüber schreiben doch jetzt schaffe ich es endlich und der Zeitpunkt könnte auch nicht besser sein.

Die ersten der sieben digitalen Werbetafeln in der Fußgängerzone Witten sind in Betrieb.

Mal im Ernst, wofür werden diese Teile benötigt? In Zeiten von Enrergieknappheit und Energieinsparungen geht die Stadt Witten hin und stellt solche Stromfressenden Teile auf? Ist eigentlich jedem Bewust wieviel Energie das Sinnlos verballert wird? Ist ja schon traurig, das fast alle Geschäfte in mitten der Nacht hell erleuchtet sind aber das jetzt noch....

Informationsmöglichkeit?

Wenn dort wirklich irgendwelche Infos platziert werden, guggen die wenigsten Menschen da drauf weil sie der Meinung sind.. eh uninteressant weil ja nur Werbung.

Werbemöglichkleiten?

Werden wir nicht schon genug mit Sinnfreier Werbung zugedröhnt? Ja und welche Geschäfte in Witten sollen denn da etwas bewerben? Immer mehr Läden schließen (ein anderes Thema), weil kaum noch jemand kauft und Neuansiedlungen... bei den Pachtpreisen hier... (ein anderes Thema)

Was ich dann echt zum lachen finde, ( Schildbürgermäßig ) .. Die Teile stehen in mitten der Fußgängerzone, im freien und was zeigen sie zum größten Teil an?

Das Wetter!!

Diese Wetterinfos kommen über das Internet. Weiß jeder was es an Energie kostet diese Daten über das Internet zu versenden?

Mich würde wirklich interessieren, was dieses Projekt in Summe der Stadt und damit den Bürgern gekostet hat und wo wäre diese Summe besser investiert worden?