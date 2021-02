Verschnupft haben viele Impfberechtigte in Witten, Hattingen und Herdecke auf die Einrichtung eines Impfzentrums im Ennepe-Ruhr-Kreis ausgerechnet in Ennepetal regiert. Nicht, dass man im Nordkreis den Südkreis solch eine Einrichtung nicht gönnen würde. Das Problem liegt schlicht in der Anfahrt. Die ist nicht ohne, vor allem in Hinblick auf die erste Gruppe der Menschen, die eine Impfung erhalten sollen: Menschen über 80. Viele von ihnen sind nicht mobil, sie werden also Hilfe bei der Anfahrt benötigen. Einer durchaus langen Anfahrt.

Der Bürgerfunker Marek Schirmer hat sich auf eine Reise gen Impfzentrum begeben. Nicht im eigenen Auto bei angenehmen Temperaturen, einem wegweisenden Navi und vielleicht noch einem Kaltgetränkt fürs Mütchen. Er hat den ÖPNV getestet und sich auf den Weg von Witten zum Impfzentrum begeben und dies filmisch festgehalten: