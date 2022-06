Diesen Monat bekommen nun die Menschen welche von ALG II oder der GruSi ( Altersarmut ) die Corona Zuwendung in Höhe von 200 Euro ausbezahlt.

Wenn man sich das einmal vorstellt. Seit 2020 geht Corona umher, das sind nun rund 30 Monate.

Rechnen wir mal: 200€ / 30 Monate sind: 6,66€ / Monat !!

Inzwischen ist aber seit Monaten die Inaflationon nicht mehr aufzuhalten und die Preise für Lebensmittel explodieren, gerade die Grundnahrungsmittel sind um ca 8% gestiegen.

Was Bitte gedenken die Damen und Herren Politiker, welche mit über 10.000 €uro / Monat leben ( die Geriungverdiener unter den Politikern ) nun endlich zu tun?

Sollen wirklich Millionen von Bundesbürgern immer weiter verarmen?

Der kleine Man weiß nicht mehr wie er das noch alles bezahlen soll und dann reden Politiker davon, man solle eben weniger Duschen und den Gürtel ängerschnallen!! Was Bitte geht in deren Köpfen ab um solche Aussage zu treffen?

Sei auch hier aus aktl. Anlass noch mal erwähnt:

Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder, ein Freund von Putin, der bei GasProm Millionen verdient, bekommt von UNS Steurezahlern noch immer das aktl. Kanzlerruhegehalt ( ein beachtlicher Betrag wovon so mancher Arbeiter nur träumen kann ) ausbezahlt !!