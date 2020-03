Konsens kann etwas schönes sein. So gerne man sich über wichtige Themen streitet, so schön ist es, wenn man sich auf gewisse Prinzipien einigen kann, auch wenn man noch so verschieden ist.

Der Fußball, quasi die Quelle des modernen deutschen Kulturguts, hat für diesen Sachverhalt das Sprichwort "In den Farben getrennt, in der Sache vereint" hervorgebracht. Im Streit um die Bebauung des Kornmarkts hat sich das Sprichwort ins Gegenteil verkehrt: So sind sich die Bürgerinitiative "Der Kornmarkt muss grün werden" und AUF Witten mit ihren Demonstrationen für einen grünen Kornmarkt nicht grün.

Es wird gestritten und beschuldigt, beide wollen mehr grün in der Innenstadt sehen, aber das Wieiviel ist entscheidend. Oder wie der Fußball sagen würde: "Entscheidend iss aufm Platz.".