Im aktuellen Wahlkampf sind Umwelt- und Klimaschutz bei vielen Parteien wichtige Themen. Die Wittener Grünen freuen sich sehr darüber, auch wenn einige der Akteure in der Vergangenheit nicht unbedingt durch eine engagierte Umweltpolitik aufgefallen sind. So taucht das „Stadtklima" sogar im Namen einer neuen Gruppierung auf.

Paul Wood als Schatzmeister und Ratsmitglied erklärt dazu für die Wittener Grünen:

„Wir als Wittener Grüne begrüßen ausdrücklich, wenn sich auch die anderen Parteien für Klima- und Umweltschutz stark machen. Es ist notwendig, dass alle demokratischen Fraktionen gemeinsam daran arbeiten, in Witten echten Klimaschutz zu verankern. In der Vergangenheit wurden in konkreten Abstimmungen von unseren Mitbewerbern oft andere Prioritäten gesetzt. Schöne Worte allein oder im Parteinamen werden das Klima in unserer Stadt allerdings nicht schützen. Wir brauchen einen Wettbewerb um die besten Ideen und vor allem eine konsequente Politik. Wenn es um Flächenversiegelung, Vorfahrt für umweltfreundliche Verkehrsmittel und eine echte Verkehrswende oder energetische Sanierungen geht freuen wir uns auf jeden Fall auf die gemeinsame Arbeit im neuen Rat. Wir werden unsere Mitbewerber beim Wort nehmen!"

Mein Fazit wäre: Lieber das Original in Sachen Umwelt- und Klimaschutz wählen!

Quelle: Pressemitteilung der Grünen Witten