Das GRÜNE Programm zur Kommunalwahl in Witten ist jetzt Online und auch in gedruckter Fassung verfügbar. Die einzelnen Kapitel wurden von Arbeitsgruppen mit großer Beteiligung der Mitglieder erarbeitet. Das Kommunalwahlprogramm beschloss am 29. Februar 2020 eine Mitgliederversammlung mit großer Mehrheit. Im Juni wurde ein Corona-Kapitel hinzugefügt. Der Titel der über 40 Seiten umfassenden Broschüre lautet: "Grün ist heute das Morgen gestalten- unser Wahlprogramm für Witten 2020".

"Natürlich stehen Umwelt- und Klimaschutz weiterhin ganz oben auf der Agenda der Grünen. Nachdem sich auch in vielen anderen Parteien die Erkenntnis durchgesetzt hat, wie zentral diese Themen sind, wollen wir mit vielen Maßnahmen in die Umsetzung zur lokalen Bekämpfung des Klimawandels und seiner Folgen gehen. heißt es im Vorwort. Das hat Auswirkungen auch auf andere Bereiche, insbesondere Verkehr, Stadtplanung und Baumaßnahmen aber auch die Art und Weise, wie für wirtschaften.

Es geht also auch um Ideen im Bereich Wirtschaft, Sozialpolitik, Bildung und Kultur, die Witten zu einer noch lebenswerteren Stadt machen - und die realisierbar sind. Es geht darum, die Wirtschaft zukunftsfähig aufzustellen und die Verwaltung zu modernisieren.

Die gedruckte Fassung ist zu den üblichen Zeiten im Grünen Büro in der Berger Straße 38 erhältlich. Online findet man es auf der Homepage der Grünen unter:

https://gruene-witten.de/wp-content/uploads/Wahlprogramm.pdf

Quelle: Pressemitteilung der Grünen Witten von Jan Dickerboom&Joachim Drell