Auch wenn vielleicht nicht viele der Jugendlichen diesen Beitrag lesen, so könnten die älteren dies evtl zum Anlass nehmen und die junge Generation darauf aufmerksam machen.

Ich finde es schön, das die Jugend sich so für den Klimaschutz ( was für eine Wortschöpfung ) stark macht.

Wir müßen nicht das Klima schützen sondern uns selber!!

Letzte Woche konnte ich miterleben, wie sich einmal mehr etliche Klimaaktivisten vor dem Wittener Rathaus trafen um zu demonstrieren. Wie gesagt sehr beeindruckend.

ABER

Was mich bei 99% dieser Auftritte stört ist:

1.) Fast alle haben die neusten Smartphones mit allmöglichen Sinnlosen Apps welche enorme Energiefresser sind und seltene Erden verbrauchen.

2.) Viele kommen mittlerweile mit diesen seltsamen E-Rollern, E-Bikes etc zu solchen Veranstaltungen. E-Roller/Bikes sind ja nun alles andere als Umweltfreundlich!

3.) Dann wird laut Musik mit Verstärkern gedudelt.. Läuft auch mit Accus welche hergestellt ( seltene Erden), geladen werden müssen. Strom kommt ja aus der Steckdose.

Ich könnte diese Liste noch weiterführen.

Vielleicht sollte hier auch mal ein Umdenken stattfinden, wie man diese Demos besser ( umweltfreundlicher ) abhalten kann.

Überhaupt ist dieses ganze "digitalisieren" weit weg von Klimaschutz und Energieeinsparung, ganz im Gegenteil !!

Allein was an digitaler NICHT gewollter Werbung im WWW verbreitet wird kostet Milliarden kWStd teuere Energie.

Noch eins für die Klimaaktivisten:

Schaut doch mal zu den Ölbohrplattformen. Dort könnt ihr immer ein Rohr sehen, wo 24/7/356 eine meterhohe Flamme brennt.

Was passiert da?

Dort wir GAS Sinnlos abgefackelt!! Bis zu 170 Milliarden Kubikmeter Erdgas werden jährlich auf Ölplattformen weltweit abgefackelt. Nicht nur das dieses abfackeln CO² freisetzt ... mal den Kopf einschalten...