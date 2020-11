Guten Tag! Ein Impfstoff gegen das Coronavirus scheint gefunden. Und das in so kurzer Zeit, nach nicht einmal einem Jahr. Das heißt ja wohl im Umkehrschluss: Corona gibt es! Und was machen jetzt alle die Coronaleugner, die erst kürzlich zu 20.000, eng beieinander, natürlich ohne Mund-Nase-Schutz durch Leipzigs Straßen marodierten? Die übergeben jetzt den Staffelstab an die... Impfgegner! Ja, jetzt kommt deren Stunde, die ja schon immer wussten, dass impfen Teufelszeug ist. Dass Kinder lieber jede Kinderkrankheit durchmachen sollen als vor ihnen geschützt zu werden. Masern, Windpocken, Keuchhusten, alles pillepalle. Tetanus-impfung? Wer sich beim Spielen die Knie aufschürft, wird den Dreck schon irgendwie aus dem Körper wieder rausbekommen. Und jetzt Corona? Gibt's erstens nicht, und zweitens lass ich mir doch nicht irgendwas injizieren, was mein Leben retten könnte. Liebe Leute: Wenn Ihr Euch schon nicht schützen wollt, denkt doch vielleicht an Eure Mitmenschen. An die 80jährige Dame im zweiten Stock, die gewiss keinen leichten Krankheitsverlauf hätte, an die Bäckereifachverkäuferin, die einen vorerkrankten Mann zu Hause hat, an den Arzt, der Kranken helfen will und es sich deshalb gar nicht leisten kann, selbst krank zu werden. Ungeimpft und infiziert, wenn auch vielleicht nur leicht, gebt ihr nämlich die Viren weiter. Ehrlich, wer sich bewusst nicht impfen lässt und so auch zum Risiko für andere wird, der sollte eine Erklärung unterschreiben müssen, dass er im Falle einer Infektion bitte auch keine Behandlung wünscht, einer Krankheit, die es ja eigentlich nicht gibt. Dadurch bleiben wenigstens die Betten in den Krankenhäusern frei für wirklich Erkrankte.