Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr sperrt wie geplant von Freitagabend, 3. April, um 19 Uhr bis Montagmorgen, 6. April, um 5 Uhr in beiden Richtungen den Nordhausen-Ring zwischen den Anschlüssen Bochum-Wiemelhausen (Universitätsstraße) und Bochum-Altenbochum (Steinkuhl). Diese Baustelle gehört zum Neubau des südlichen Bochumer Autobahnrings zwischen Bochum-West (A40) und dem Kreuz Bochum/Witten (A43).

Dort entfernt Straßen.NRW die Brücke des Ringes über die alte Steinkuhlstraße und baut die Fahrbahn bis Montagmorgen neu auf. Umleitungen sind beschildert. In Richtung Dortmund kann die Umleitungsstrecke U1 und in Richtung Essen die U2 genutzt werden.

Diese Baustelle gehört zum Neubau des südlichen Bochumer Autobahnrings zwischen Bochum-West (A40) und dem Kreuz Bochum/Witten (A43). Zuvor wurde die Steinkuhlstraße verlegt und für die Überführung der A448 vorbereitet.

Da die Brücke nicht gesprengt, sondern konventionell zurück gebaut wird, rechnet Straßen.NRW nicht mit Zuschauern während der Bauarbeiten am Wochenende. Sollten sich dennoch Menschen nicht an die zurzeit geltenden Regeln zu Versammlungen in der Öffentlichkeit halten, wird das Ordnungsamt der Stadt Bochum benachrichtigt.