Piraten fordern Maßnahmen für mehr Sicherheit auf der Kämpenstraße

Die bürgersteiglose, sehr kurvige und unübersichtliche Verbindungsstraße

von Durchholz ins Naherholungsgebiet Ruhrtal wird auch ohne Staus auf

den umliegenden Autobahnen täglich von sehr vielen KFZ befahren.

Im gesamten Straßenverlauf der Kämpenstraße, auch an angrenzenden,

kinderreichen Siedlungsgebieten vorbei, werden autobahnwürdige

Geschwindigkeiten gemessen.

Um von Kämpen nach Herbede zu den Ärzten oder zu den Schulen und Sporteinrichtungen in Vormholz zu gelangen, muss immer die Straße überquert werden.

Dasselbe gilt natürlich auch für Ausflügen der teils schwerst beeinträchtigten Kinder der Förderschule Kämpen in den

angrenzenden Wald.

Durch die dort herrschenden Geschwindigkeiten und besonders durch die

schlechte Einsehbarkeit der Straße, kommt es fast täglich zu sehr

gefährlichen Situationen zwischen Fußgängern und dem Autoverkehr.

Ein ähnlicher Antrag der SPD stellt nur den Individualverkehr in den

Vordergrund, lässt aber die Bedürfnisse der dort lebenden Menschen völlig

außer acht.

Daher fordern die Piraten Tempo 50 auf der Kämpenstraße und im Bereich

des Siedlungsgebietes Kämpen den Einbau einer Querungshilfe, damit unter anderem auch

die behinderten und alten Anwohner mit Rollatoren und Rollstühlen die

Straße sicher überqueren können.

Ebenso wird der Einbau einer Umlaufsperre auf dem abschüssigen

Verbindungsweg von der Spielstraße Kämperfeld zur Kämpenstraße

gefordert, damit Kinder nicht versehentlich geradeaus von dem

Landstraßenverkehr erfasst werden können.

Da im gesamten Wittener Süden keine Radwege im Radverkehrskonzept vorgesehen sind, fordern die Piraten gerade für diese zentrale Freizeit- und Ausflugsachse aus den Hölzern zum Naherholungsgebiet Kemnade einen kombinierten Rad-Fußweg, um

Touristen, Familien mit Kindern und Spaziergängern eine sichere Zuwegung zu ermöglichen.

Die Piraten betonen, dass diese Maßnahmen gerade im Hinblick auf den zu erwartenden stark zunehmenden Verkehr durch die jahrelangen Baustellen an der Wittener Straße zwingend notwendig werden, um die damit verbundenen Unfallgefahren weitestgehend zu vermeiden.