Die Piratenpartei Ennepe-Ruhr unterstützt die Petition von Petra Liermann für einen besseren ÖPNV in Witten. [1]

Am Samstag, 25. Januar, werden daher Piraten zusammen mit Frau Liermann in der Wittener Innenstadt mit Klemmbrettern und einem Infostand tatkräftig dabei helfen, die notwendigen 1.200 Unterschriften zu erreichen.

„Wir rufen alle Wittenerinnen und Wittener dazu auf, die einfache Gelegenheit zur Unterzeichnung zu nutzen! Derzeit fehlen noch knapp 500 Unterschriften. Wir hoffen, einen großen Beitrag dazu leisten zu können, der Petition zum Erfolg zu verhelfen.“, so Stefan Borggraefe, Vorsitzender der Piratenpartei Ennepe-Ruhr.

Die Piratenpartei hatte bereits bei Erscheinen des ersten Entwurfs des neuen Nahverkehrsplans im März 2016 vor der jetzt eingetretenen Ausdünnung des Angebots gewarnt[2] und als einzige Partei im zuständigen Kreistag geschlossen dagegen gestimmt.[3]

„Die Piratenpartei steht für einen konsequenten Ausbau von Bus & Bahn. In Witten haben wir uns erfolgreich für eine neue S-Bahn-Station an der Universität eingesetzt. Angesichts einer älter werdenden Stadtgesellschaft und der Klimakrise brauchen wir dringend mehr und nicht weniger ÖPNV!“, meint Stefan Borggraefe.

