Piratenpartei läd ein

Die Piratenpartei Ennepe-Ruhr lädt am Mittwoch, 8. April ab 19 Uhr zu ihrem Stammtisch in die Videokonferenz https://meet.piraten-witten.de/Ankerplatz ein. Das Schwerpunktthema ist dieses Mal Homeoffice und mobile Arbeit.

Expertin gibt Tipps

Dazu wird als Expertin Susanne Holzgraefe dabei sein, die 14 Jahre Homeoffice-Erfahrung bei verschiedenen Firmen hat. Es sollen Tipps und Informationen darüber gegeben werden, wie trotz Homeoffice eine klare Trennung zwischen Arbeit und Privatem gelingt, was bei der Einrichtung des Arbeitsplatzes zu beachten ist und welche Rechte und Pflichten Arbeitgeberinnen und Beschäftigte haben.

„Gut durchdachtes Homeoffice kann sowohl für Beschäftigte als auch für Unternehmen eine Bereicherung sein.“ -meint Susanne Holzgraefe.

Positive Änderungen durch die Krise möglich

„Wir alle hoffen, dass wir als eine bessere Gesellschaft aus der Krise herauskommen. Aktuell zeigt sich, wie sehr uns die Digitalisierung helfen kann. Unternehmen, die dem Thema Homeoffice bisher skeptisch gegenüber standen, ermöglichen es nun für ihre Beschäftigten. Plötzlich fallen zeitaufwendige und klimabelastende Arbeitswege weg. Viele Menschen gewinnen an Flexibilität, um Privates und Beruf besser zu vereinbaren. Diese Fortschritte müssen für alle, die gerne so arbeiten wollen, auch nach der Krise beibehalten und weiter verfolgt werden!“, so Stefan Borggraefe, Vorsitzender der EN-Piraten.