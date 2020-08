Die Wittener Grünen starten am 30. August eine Radtour. Aus allen Richtungen des Ruhrgebiets treten unsere Kandidat*innen für das Ruhrparlament in die Pedale und fahren in einer Sternfahrt zum Mittelpunkt der Metropole Ruhr mit dem Rad. Aus Witten mit dabei ist Jost Wienhold-Rudloff, der Kandidat der Wittener Grünen für das Ruhrparlament.

Treffpunkte für die Radtour aus Witten sind um

– 10.50 Uhr am Bahnhof Bommern in Witten

– 11.00 Uhr am Kreisverkehr B226/Herbeder Straße in Witten

Ab 13.00 Uhr startet dann das Programm am Mechtenberg - mit Snacks & Getränken als Belohnung.

Um Anmeldung wird gebeten Weitere Informationen gibt es hier: https://gruene-ruhr.de/2020/08/fuer-das-ruhrgebiet-in-die-pedale-treten-sternfahrt-am-30-august/