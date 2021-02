In vielen anderen Städten ist das Thema schon erkannt worden. Doch auch in Witten häuft sich das Problem mit den Schrotträdern, die zum Ärgernis vieler Radfahrer wichtige Abstellmöglichkeiten blockieren.

Leider steigt die Anzahl dieser Räder, welche teilweise weit von einem fahrtüchtigen Zustand entfernt sind, massiv an.

Der verkehrspolitische Sprecher der CDU Christian Held erläutert die Idee: „In anderen Städten werden an solche Schrotträder Aufkleber angebracht und dann, nach Ablauf einer Frist, wird das Rad entfernt. Das Prozedere muss natürlich rechtlich sicher sein.“

Der Junge-Union-Vorsitzende und sachkundige Bürger Jan Herbrechter, selbst leidenschaftlicher Radfahrer in Witten und somit regelmäßig auf zwei Rädern unterwegs, ärgert sich auch über die abgestellten Räder: „Die stehen häufig genau da, wo man eigentlich noch viel mehr Platz für Räder bräuchte: Am Hauptbahnhof oder in der Innenstadt. Deswegen freue ich mich, dass die CDU jetzt den Antrag gestellt hat.“ In diesem fordern die Christdemokraten, eine Kategorie im Mängelmelder einzurichten, unter der die Bürger vermutete Schrotträder melden können, die dann von der Stadt überprüft werden sollen.

Der Herbeder Verkehrspolitiker Held ergänzt: „Sofern das rechtlich möglich ist, können wir uns auch vorstellen, dass die Schrotträder einem Recycling-Prozess zugeführt werden. Eine Nutzung als Ersatzteillager wäre ebenfalls möglich.“ Das möchte die CDU-Fraktion in ihrem Antrag auch geprüft wissen und regt an, dass bei positiver Prüfung Gespräche mit den lokalen Fahrradwerkstätten geführt werden, um eine Regelung zu finden. Am Ende könnten so Stellplätze für Radfahrer schnell wieder frei werden und Schrotträder doch noch eine sinnvolle Verwendung finden.