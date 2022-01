Der Bedarf für eine dritte Gesamtschule in Witten ist da, der Rat der Stadt hat die Einführung beschlossen, und nun wird es Ernst mit der Entstehung: Die neue Otto-Schott-Gesamtschule (OSG) stellt sich am Samstag, 15. Januar, mit einem Tag der offenen Tür vor.

Und zwar, das muss man in Corona-Zeiten dazu sagen: in Präsenz, also am Übergangs-Standort Rhienscher Berg 12. Als Innenstadt-Gesamtschule wird sie ihren finalen Standort schließlich wenige Meter weiter Am Viehmarkt 5 haben.

Vier Zeitfenster, um mehr über das Schulkonzept zu lernen

Der erste Jahrgang der OSG startet im Spätsommer 2022 in die fünfte Klasse. Das heißt: Derzeit gibt es die Schule noch nicht wirklich. Umso wichtiger, dass sie sich vorstellt. In vier Zeitfenstern (10 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr und 12.15 Uhr) können sich jeweils ein Erwachsener mit Schüler über das pädagogische Konzept, die Besonderheiten des geplanten MINKT-Konzepts sowie über den Umgang mit Kindern mit Förderbedarf informieren.

Terminbuchung und 3G-Regel

Interessierte können Termine unter www.osg-witten.de/terminbuchung buchen. Da der Tag der offenen Tür eine schulische Veranstaltung ist, gilt dort die 3G-Regel: alle Teilnehmer müssen geimpft, genesen oder aktuell getestet sein. Dies wird am Eingang kontrolliert.

„Zusammen.Leben.Lernen“ ist das Ziel, das die neue, dritte Gesamtschule verfolgt. Umfangreiche Informationen gibt es bereits auf der Seite www.osg-witten.de, die Downloads unter www.osg-witten.de/aktuelles-downloads.