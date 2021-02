Corona treibt immer mehr kleine Betriebe in den Ruin, weil die Staatlichen Hilfen nicht geleistet werden. Klar, Großkonzerne wie Fluglinien etc haben schnell Miliiarden bekommen..

Was mir nun wieder aufgefallen ist.

Alles bleibt dicht ABER unsere Fussballprofis, die nun wirklich nicht leiden wenn die mal ein paar Monate nicht spielen, die machen lustig weiter und verdiennen weiterhin Geld.

Auch unsere Politiker kümmern sich ein Sc... darum, denn die haben ja Ihre Diäten sicher.

Wann hat diese Ungerechtigkeit endlich ein Ende.??

Über das Theater mit den Ipfungen kann man auch nur noch lachen. Länder wie Serbien liegen weit vor der BRD was den Impfstatus der Bevölkerung betrifft.

