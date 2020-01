Die Piratenpartei Ennepe-Ruhr veranstaltet am 20. Januar ab 19 Uhr einen Vortrags- und Diskussionsabend mit dem Sicherheitsforscher Jens Lanfer in der Gaststätte Zum Alten Fritz in der Augustastr. 27 in Witten. Das Thema lautet „Verunsichern wir uns mit Sicherheit?“.

Wir werden immer stärker überwacht

Deutschland im Jahr 7 nach den Snowden-Veröffentlichungen: nach wie vor wird jeder unserer Schritte im Internet protokolliert, auch die Polizei hat inzwischen die Befugnis Staatstrojaner auf unseren Smartphones zu installieren. Es gibt immer mehr Videoüberwachung und immer weitergehende Befugnisse der Behörden für den Eingriff in unsere verfassungsmäßig geschützte Privatsphäre. In Europa gibt es einen neuen Anlauf zur Einführung einer Vorratsdatenspeicherung, obwohl der Europäische Gerichtshof diese Maßnahme bereits als grundrechtswidrig eingestuft hatte. Egal, ob es um einen Terroranschlag geht oder nur um Jugendliche, die zu viel Lärm machen: vor allem konservative Politiker fordern reflexartig immer mehr Überwachung der Bevölkerung, wenn irgendwo etwas passiert. Alles im Namen der Sicherheit.

Schere im Kopf?

Aber welche Auswirkungen haben diese Maßnahmen tatsächlich? Wird ihre Wirksamkeit überhaupt überprüft? Und welche Konsequenzen hat diese Entwicklung auf das Verhältnis zwischen Bürger und Staat? Fühlen wir uns noch frei, unsere Meinung zu äußern, uns politisch zu betätigen oder uns über bedenkenlos über bestimmte Themen im Internet zu informieren? Oder ist der konforme Staatsbürger inzwischen derart durch immer mehr Überwachung verunsichert, dass er sich selbst zensiert und sein Verhalten anpasst, um nicht verdächtig zu wirken? Diese Fragen sollen aus wissenschaftlicher Sicht beleuchtet und gemeinsam mit interessierten Menschen diskutiert werden.

Jens Lanfer ist Juniorprofessor für politische Theorie an der Universität Witten/Herdecke. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist die Innere Sicherheit. In diesem Rahmen hat er sich mit der Polizei, dem Verfassungsschutz, der polizeilichen Videoüberwachung sowie der Digitalisierung von Sicherheitspolitik beschäftigt.

Der Eintritt ist selbstverständlich frei! Wir freuen uns auf Euch!