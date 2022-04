Die Landtagswahl am 15. Mai wirft ihre Schatten voraus Witten. Für die Landtagswahl am 15. Mai sucht die Stadt Witten noch gut 160 ehrenamtliche Helfer, die in den Wahlräumen und Briefwahlvorständen für einen reibungslosen Ablauf sorgen und die Stimmen korrekt auszählen.

Insgesamt werden in Witten 664 ehrenamtliche Helferinnen und hauptamtliche Mitarbeiter im Einsatz sein - entweder in einem der 55 Wahllokale im Stadtgebiet oder in einem der 28 Briefwahllokale. Diese werden im Schiller-Gymnasium, Breddestraße 8, eingerichtet und ausgezählt.

Die Wahlräume öffnen um 8 Uhr, der Einsatz im Wahlraum beginnt aber schon eine halbe Stunde vorher um 7.30 Uhr. In den Briefwahlvorständen beginnt der Einsatz hingegen erst um 15 Uhr. Wenn die Wahlräume um 18 Uhr schließen, müssen die Stimmen ausgezählt und die Ergebnisse dem Wahlamt mitgeteilt werden.

Wer dieses Ehrenamt übernehmen möchte, muss am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sein, die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen und spätestens zum Stichtag, Freitag, 29. April, seinen Hauptwohnsitz im Bundesgebiet haben.

Weitere Infos erhalten Interessierte unter Ruf 581-1270 und -1275 oder per E-Mail an wahlamt@stadt-witten.de.

Die ehrenamtlichen Helfenden im Dienst der Demokratie erhalten eine Aufwandsentschädigung von 55 Euro, im Briefwahlbüro sind es 40 Euro. Die Wahlvorstehenden und Schriftführenden bekommen für ihren höheren Aufwand eine höhere Entschädigung. Eventuell können Wahlhelfer zudem vom Arbeitgeber zusätzlich Freizeitausgleich bekommen.