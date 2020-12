Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 4.387 bestätigte Corona-Fälle (Stand Dienstag, 8. Dezember), von diesen sind aktuell 635 infiziert, 3.674 gelten als genesen. Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 51 gestiegen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 148,71 (Vortag 148,41).

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 56 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. 4 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, 1 wird beatmet.

Die aktuell 635 Erkrankten wohnen in Breckerfeld (18), Ennepetal (64), Gevelsberg (104), Hattingen (99), Herdecke (25), Schwelm (64), Sprockhövel (49), Wetter (38) und Witten (174).

78 Menschen sind im Ennepe-Ruhr-Kreis mit oder an einer Infektion mit dem Corona-Virus verstorbenen. Sie stammen aus Breckerfeld (2), Ennepetal (7), Gevelsberg (10), Hattingen (10), Herdecke (29), Schwelm (5), Sprockhövel (5), Wetter (3) und Witten (7).

Die Gesundeten kommen aus Breckerfeld (95), Ennepetal (343), Gevelsberg (429), Hattingen (618), Herdecke (350), Schwelm (337), Sprockhövel (216), Wetter (248) und Witten (1038).

Für die positiven Fälle sowie für Ansteckungsverdächtige ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt diese Vorgabe für 2.557 (Vortag 2.502) Personen im Kreis.

In einer Dialysepraxis in Hattingen ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Dort wurden 16 Patienten und mehrere Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet, weitere Patienten stehen unter Quarantäne. Die Praxis muss vorübergehend geschlossen bleiben. Um die Versorgung der Patienten sicherzustellen, hat das Gesundheitsamt sie in Zusammenarbeit mit dem Leiter der Einrichtung auf Krankenhäuser und Praxen in der Nähe umverteilt. Den Krankentransport übernimmt der Rettungsdienst des Ennepe-Ruhr-Kreises, dafür wurden 4 zusätzliche Fahrzeuge in den Dienst genommen.

Aufgrund von Verdachtsfällen oder positiven Corona-Fällen ist das Gesundheitsamt auch in mehreren Alten- und Pflegeheimen aktiv. Gleiches gilt für das HELIOS Klinikum Schwelm und das Evangelische Krankenhaus in Witten.

In einigen Städten sind einzelne Schüler oder Lehrer positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Logische Folge: Distanzunterricht für einzelne Schüler oder Klassen. Ähnlich stellt sich das Ausbruchsgeschehen in den Kindertagesstätten dar. Hier sind einzelne Gruppen oder auch ganze Einrichtungen geschlossen.

Stichwort Einrichtungsliste

Pflege- und Seniorenheime

Gevelsberg: Hans-Grünewald Haus

Sprockhövel: Haus am Quell

Witten: Awo-Altenzentrum Witten Egge, Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser, Seniorenhaus Witten-Stockum

Krankenhäuser

Schwelm: HELIOS Klinikum Schwelm

Witten: Evangelisches Krankenhaus

Schulen

Ennepetal: Grundschule Wassermaus, Sekundarschule, Berufskolleg des Ennepe-Ruhr-Kreises

Gevelsberg: Grundschulen Pestalozzi, Schnellmark, Georg Müller und Vogelsang, Gymnasium, VHS

Hattingen: Grundschule Heggerfeld, Gymnasium Holthausen

Herdecke: Grundschule Robert-Bonnermann, Friedrich-Harkort-Gymnasium

Schwelm: Grundschulen Ländchenweg und Nordstadt, Märkisches Gymnasium

Sprockhövel: Grundschule Haßlinghausen, Mathilde-Anneke-Hauptschule, Gesamtschule Wilhelm-Kraft

Wetter: Grundschulen Volmarstein, Geschwister-Scholl-Gymnasium

Witten: Grundschule Baedeckerschule, Freiligrath-Hauptschule, Realschulen Adolf-Reichwein, Helene-Lohmann und Otto-Schott, Gesamtschule Holzkamp, Albert-Martmöller-Gymnasium, Berufskolleg des Ennepe-Ruhr-Kreises

Kindertagesstätten

Ennepetal: Familienzentrum Fliednerhaus

Gevelsberg: AWO Kita Am Poeten, AWO Integrationskita Asbeck, Familienzentrum Habichtstraße, AWO Familienzentrum Schultenstraße

Hattingen: Kath. Kita St. Peter und Paul, Kita Poststraße

Herdecke: Kiga Kinderpark

Schwelm: DRK Kita Am alten Bahnhof/Loh, Familienzentrum Mühlenweg

Sprockhövel: AWO Familienzentrum Blumenhaus

Witten: Kita Schatzkiste, Matthias-Claudius-Haus