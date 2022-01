Am Sonntag hat das Impf-Team des Ennepe-Ruhr-Kreises insgesamt 584 Impfungen verabreicht. Aufteilung: 17 Erstimpfungen, 81 Zweitimpfungen, 486 Drittimpfungen. Knapp 40 Prozent der Impflinge waren über 50 Jahre alt.

490 Impfungen entfallen auf die stationäre Impfstelle in Ennepetal (13 / 64 / 413). Rund 29 Prozent der Impfungen – 142 Stück – erhielten Bürger zwischen 50 und 59 Jahren.

An der stationären Impfstelle in Sprockhövel haben sich 94 Personen ihren Piks gegen Corona abgeholt (4 / 17 / 73).

Der Impfbus hält in den kommenden Tagen an folgenden Stationen:

Dienstag, 4. Januar, 9 bis 15 Uhr, Tafel, Hans –Böckler-Straße 2 in Witten

Mittwoch, 5. Januar, 9 bis 15 Uhr, Rathausplatz in Hattingen

Donnerstag 6. Januar, 9 bis 15 Uhr, HAZ, Am Walzwerk 19 in Hattingen

Montag, 10. Januar, 9 bis 13 Uhr, Wilhelm-Kraft-Gesamtschule in Sprockhövel

Dienstag, 11. Januar, 9 bis 15 Uhr, Berufskolleg in Ennepetal

Freitag, 14. Januar, 9 bis 13 Uhr, Holzkamp-Gesamtschule in Witten

Wie bereits in den letzten Wochen praktiziert, liefert die Kreisverwaltung montags keine neue Coronastatistik, die nächste Aktualisierung findet am Dienstag statt.

Als Kennzahl für die Lage am Montag meldet die Kreisverwaltung: In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 32 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung, 5 Personen werden intensivmedizinisch betreut, 3 beatmet.

Das Land setzt bei seiner Lagebeurteilung neben der Sieben-Tage-Inzidenz auf zwei weitere Indikatoren. Dies sind die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz und die Belegung der Intensivbetten mit Corona-Patienten. Diese Werte werden nur landesweit erhoben.

Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der neuen Krankenhauseinweisungen von Corona-Patienten in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt in Nordrhein-Westfalen bei 2,61. Landesweit sind 11,26 Prozent aller betreibbaren Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt.

Einrichtungen

Pflegeheime / Service-Wohnen

Schwelm: Evangelisches Feierabendhaus

Wetter: Haus Bethanien, Bodelschwingh-Haus

Witten: AWO Seniorenzentrum Kreisstraße, Belia Seniorenresidenz

Krankenhäuser

Wetter: Orthopädische Kliniken Volmarstein

Einrichtungen der Jugendhilfe

Ennepetal: Stiftung Loher Nocken, Wohngruppe Fuchsbau

Sonstige Einrichtungen