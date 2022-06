Netzwerken bei lockerer Feierabendstimmung: Morgen, am Donnerstag, 23. Juni, verwandelt sich der Berliner Platz in der Zeit von 17 bis 21 Uhr beim After Work Event wieder in die Startrampe in den wohlverdienten Feierabend.

Die Stadtmarketing Witten GmbH organisiert die Veranstaltung in Kooperation mit der Standortgemeinschaft Witten-Mitte e.V. und den lokalen Gastronomiebetrieben, Café Extrablatt und der Genuss Galerie Hafer, bereits im dritten Jahr.

Das After Work Event in der Wittener Innenstadt lädt dazu ein, den Arbeitstag entspannt mit Freunden, Bekannten, Geschäftspartner und Kollegen bei kühlen Drinks in lockerer Atmosphäre ausklingen zu lassen.

Bei dem Get-Together der neuen Art, können zudem ungezwungen neue Netzwerke und Partnerschaften mit musikalischer Untermalung, bei leckeren Cocktails und kleinen Snacks in netter Gesellschaft angebahnt werden.

In diesem Jahr sind noch drei weitere After Work Events jeweils donnerstags in der Zeit von 17 bis 21 Uhr auf dem Berliner Platz geplant: am 25. August und am 22. September. Die Veranstaltung in der Innenstadt wird vom Möbelhaus Ostermann unterstützt. Es gelten die tagesaktuellen Corona-Schutzmaßnahmen.