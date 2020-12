Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 4.581 bestätigte Corona-Fälle (Stand Freitag, 11. Dezember), von diesen sind aktuell 702 infiziert, 3.796 gelten als genesen. Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 43 gestiegen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 151,49 (Vortag 156,73).

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 60 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. 9 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, 3 werden beatmet.

Die aktuell 702 Erkrankten wohnen in Breckerfeld (16), Ennepetal (69), Gevelsberg (101), Hattingen (126), Herdecke (39), Schwelm (68), Sprockhövel (60), Wetter (41) und Witten (182).

In einigen Heimen im Kreisgebiet ist es zu größeren Corona-Ausbrüchen gekommen. Für sie gelten vorübergehend Besuchsverbote. Am stärksten betroffen ist derzeit das Haus am Quell in Sprockhövel mit 27 positiv getesteten Bewohnern und 9 infizierten Mitarbeitern. Im Hattinger Altenheim St. Josef haben sich 10 Bewohner und 3 Mitarbeiter mit dem Virus infiziert, im Hattinger Seniorenzentrum St. Mauritius 6 Bewohner und 4 Mitarbeiter. Im Seniorenhaus Witten-Stockum gibt es 9 Fälle.

Ebenfalls betroffen ist das Hans-Grünewald-Haus in Gevelsberg. Dort gibt es 13 Fälle unter den Bewohnern und 8 unter den Mitarbeitern. Zwei positiv getestete Bewohner, ein 85-Jähriger und ein 91-Jähriger, sind in dieser Woche im Krankenhaus verstorben. Zwei weitere Todesfälle gibt es im Wittener Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser, wo sich 15 Bewohner und 7 Mitarbeiter infiziert haben. Verstorben sind eine 92-jährige Frau und ein 82-jähriger Mann.

Diese vier Todesfälle lassen die Zahl der im Ennepe-Ruhr-Kreis mit oder an einer Corona-Infektion verstorbenen Menschen auf 83 steigen. Sie stammen aus Breckerfeld (2), Ennepetal (7), Gevelsberg (13), Hattingen (10), Herdecke (29), Schwelm (5), Sprockhövel (5), Wetter (3) und Witten (9).

Die Gesundeten kommen aus Breckerfeld (101), Ennepetal (352), Gevelsberg (455), Hattingen (629), Herdecke (356), Schwelm (352), Sprockhövel (224), Wetter (256) und Witten (1.071).

Für die positiven Fälle sowie für Ansteckungsverdächtige ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt diese Vorgabe für 2.490 (Vortag 2.584) Personen im Kreis.

In einigen Städten sind einzelne Schüler oder Lehrer positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Logische Folge: Distanzunterricht für einzelne Schüler oder Klassen. Ähnlich stellt sich das Ausbruchsgeschehen in den Kindertagesstätten dar. Hier sind einzelne Gruppen oder auch ganze Einrichtungen geschlossen.

Betroffene Einrichtungen:

Pflege- und Seniorenheime mit positiven Fällen oder Verdachtsfällen

Gevelsberg

Hans-Grünewald Haus

Hattingen

Seniorenzentrum St. Mauritius

St. Josef Altenheim

Sprockhövel

Haus am Quell

Witten

Awo Altenzentrum Witten Egge

Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser

Seniorenhaus Witten-Stockum

Krankenhäuser

Schwelm

HELIOS Klinikum Schwelm

Witten

Evangelisches Krankenhaus

Schulen

Ennepetal

Grundschule Wassermaus

Sekundarschule

Gymnasium Reichenbach

Berufskolleg des Ennepe-Ruhr-Kreises

Gevelsberg

Pestalozzi-Grundschule

Schnellmark-Grundschule

Georg-Müller-Grundschule

Vogelsang-Grundschule

Realschule Alte Geer

Gymnasium

VHS

Hattingen

Grundschule Heggerfeld

Realschule Grünstraße

Gesamtschule Lange Horst

Gymnasium Holthausen

Berufskolleg des Ennepe-Ruhr-Kreises

Herdecke

Grundschule Robert-Bonnermann

Friedrich-Harkort-Gymnasium

Schwelm

Ländchenweg-Grundschule

Grundschule Nordstadt

Realschule Dietrich-Bonhöffer

Märkisches Gymnasium

Sprockhövel

Grundschule Haßlinghausen

Wilhelm-Kraft-Gesamtschule

Wetter

Grundschulen Volmarstein

Geschwister-Scholl-Gymnasium

Förderschule Oberlin

Witten

Baedeckerschule

Freiligrath-Hauptschule

Adolf-Reichwein-Realschule

Helene-Lohmann-Realschule

Otto-Schott-Realschule

Gesamtschule Holzkamp

Albert-Martmöller-Gymnasium

Berufskolleg des Ennepe-Ruhr-Kreises

Kindertagesstätten

Ennepetal

Familienzentrum Fliednerhaus

Gevelsberg

Awo Kita Am Poeten

Awo Integrationskita Asbeck

Familienzentrum Habichtstraße

Hattingen

Evangelische Kita Johannes Kindernest

Kita Poststraße

Herdecke

Kiga Kinderpark

Sprockhövel

Awo Familienzentrum Blumenhaus

Witten