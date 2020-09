Die achtjährige mittelgroße Aro gehört leider zu den "Langzeitinsassen" des Tierheims. Dabei wünscht sie sich nichts sehnlicher, als endlich auch einmal eine eigene Familie zu bekommen. Länger als drei Jahre wartet sie zusammen mit ihrem Zwingerkollegen nun schon.

Gefragt sind ambitionierte, aktive Menschen, die gerne mit Aro spazieren gehen würden oder sie anderweitig auslasten möchten. Denn Aro gehört noch lange nicht zum alten Eisen. Sie ist temperamentvoll und bräuchte dringend feste Bezugspersonen.

An der Leine läuft sie prima mit und saugt alles begierig auf. Die Grundkommandos beherrscht sie gut, nur an ihrer Geduld müsste noch etwas gearbeitet werden. Kinder sollten daher nicht im Haushalt leben. Wer verliebt sich in die schöne Hündin mit den treuen Augen und befreit sie endlich aus der Tierheimenge?

Weitere Infos gibt es gerne vor Ort im Tierheim und unter Ruf 64450.