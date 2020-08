An zwei Straßenbahn-Haltestellen in Witten tut sich was in Richtung Barrierefreiheit: Derzeit wird die Haltestelle „Friedrich-List-Straße“ verlängert, damit dort die neue Variobahn halten kann. In Kürze wird die Haltestelle „Hardel“ folgen, die direkt barrierefrei umgebaut wird.

Die neue Variobahn, die noch in diesem Jahr die Strecke nach Langendreer bedienen soll, ist mit 30 Metern deutlich länger als die bisherigen Züge mit zwölf Metern. Vor allem aber sind es Niederflurbahnen ohne Stufen – ein Fortschritt, ganz besonders für Menschen, die schwer zu Fuß sind oder beispielsweise einen Kinderwagen dabei haben. In einem zweiten Schritt wird die ganze Haltestelle „Friedrich-List-Straße“ dann verlegt und barrierefrei aufgebaut. Dies soll spätestens bis zum Frühjahr 2021 passieren.

Haltestellen werden barrierefrei umgestaltet



Im Rahmen dieser Maßnahme wird auch die bisherige Doppel-Haltestelle aufgelöst und eine Station für beide Fahrtrichtungen eingerichtet.

Noch gut zwei Wochen können allerdings Fahrgäste die Haltestelle nicht nutzen, die Straßenbahnen der Linien 309 und 310 fahren durch. Alternativen sind bis dahin die Haltestellen „Hardel“ und „Heven Hellweg“ sowie die Busse der Linien 320 und 375. Spätestens am 28. August soll die Baustelle aber abgeschlossen sein.

Die Haltestelle „Hardel“ ist mit dem finalen Umbau schon früher dran. Sie wird in wenigen Wochen bereits in einem Zug für die längeren Bahnen angepasst und barrierefrei gemacht.