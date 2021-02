Coronavirus und Schwangerschaft: Was Sie wissen sollten

Eine Schwangerschaft kann eine Zeit der freudigen Erwartung und Aufregung für Frauen und ihre Familien sein. Aber die Coronavirus-Pandemie gibt Anlass zur Sorge. Sind Sie und Ihr Baby gefährdet?

Wenn Sie die Ratschläge der Ärzte befolgen und einige zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen treffen, können Sie eine gesunde, glückliche Schwangerschaft genießen und sich und Ihr ungeborenes Kind vor den Auswirkungen von COVID-19 schützen.

Jeanne Sheffield, M.D., Expertin für mütterlich-fötale Medizin am Johns Hopkins, erklärt, was schwangere Frauen über die Auswirkungen des Coronavirus und COVID-19 auf die Schwangerschaft wissen sollten. Sie gibt einen Einblick in die aktuellen Forschungsdaten zu schwangeren Frauen, die sich mit COVID-19 infiziert haben, und macht Vorschläge, was Sie tun können, um sicherer zu sein.

Vermeiden des Coronavirus während der Schwangerschaft

Eine Infektion mit dem Coronavirus zu vermeiden, hat für schwangere Frauen oberste Priorität. Sheffield erklärt, warum: "Schwangere Frauen können Veränderungen in ihrem Immunsystem erfahren, die sie anfälliger für Atemwegsviren machen", sagt sie. "Diese Veränderungen bedeuten, dass werdende Mütter proaktiv sein sollten, wenn es um Sicherheitsmaßnahmen geht.

"Wenn Sie schwanger sind, sollten Sie Vorsichtsmaßnahmen treffen, um sich vor einer Ansteckung mit COVID-19 zu schützen. Tun Sie alles, was Sie können, einschließlich körperlicher Distanz, dem Tragen einer Maske, Händewaschen und einer engen Kommunikation mit Ihrem Anbieter."

Sie sagt, dass viele Ärzte weniger häufige Termine einplanen, um schwangeren Patientinnen zu helfen, die Fahrten zur Arztpraxis zu begrenzen. Andere Geburtshelfer bauen telemedizinische Verfahren aus, um schwangere Patientinnen auch ohne persönliche Besuche zu überwachen. Fragen Sie Ihren Gynäkologen nach diesen Möglichkeiten.

Sollten schwangere Frauen einen Coronavirus-Test machen? Wenn Sie COVID-19-Symptome haben oder glauben, dass Sie mit einer infizierten Person in Kontakt gekommen sind, rufen Sie Ihren Arzt an und folgen Sie seinem Rat. Halten Sie sich genau an die Vorsichtsmaßnahmen: Halten Sie mindestens einen Meter Abstand zu anderen Personen, tragen Sie einen Mundschutz und vermeiden Sie große Menschenansammlungen und den Aufenthalt in geschlossenen Räumen außerhalb Ihres Haushalts. Für Ihren eigenen Komfort ist ein Schwangerschaftskissen immer zu empfehlen.

Sheffield sagt: "Idealerweise sollten alle schwangeren Frauen auf COVID-19 untersucht werden, wenn sie zur Entbindung eingeliefert werden, besonders aber Mütter mit Husten, Fieber oder anderen Atemwegssymptomen."

Jetzt, wo die ersten COVID-19-Impfstoffe von der US Food and Drug Administration zugelassen wurden, hat die Impfung im ganzen Land begonnen. Hier erfahren Sie mehr über den COVID-19-Impfstoff und Schwangerschaft.

Schließlich sollten sich schwangere Frauen gegen Influenza (Grippe) impfen lassen. Schwangere Frauen, die an Grippe erkranken, können sehr krank werden, und hohes Fieber erhöht das Risiko einer Schädigung Ihres Babys.