Ein Plus von mehr als 1.600 bestätigten Infektionen auf momentan 2.667, das Verfünffachen der Zahl der aktuell Erkrankten auf 1.097 und das Ansteigen des Inzidenzwertes um 150 auf 177,10 - diese Entwicklungen zeigen, wie rasant sich die Corona-Pandemie in den letzten gut vier Wochen im Ennepe-Ruhr-Kreis entwickelt hat.

Erwartungsgemäß sind hier nach den Herbstferien auch die Schulen in den Mittelpunkt gerückt. In nahezu allen Städten sind einzelne Schüler oder Lehrer positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Distanzunterricht für einzelne Klassen war und ist die logische Folge. Ähnlich stellt sich das Ausbruchsgeschehen in den Kindertagesstätten dar. Hier sind einzelne Gruppen oder auch ganze Einrichtungen geschlossen Stand heute ist das Gesundheitsamt in fast 40 Schulen und Kindertagesstätten aktiv.

Dies sind folgende Schulen: Grundschule Büttenberg, Reichenbach-Gymnasium und Berufskolleg des Ennepe-Ruhr-Kreises (Ennepetal), Realschule und Grundschule Georg-Müller-Schule (Gevelsberg), Erik-Nölting-Schule und Realschule Grünstraße (Hattingen), Robert-Bonnermann-Grundschule, Realschule Bleichstein und Friedrich-Harkort-Gymnasium (Herdecke), Wilhelm-Kraft-Gesamtschule des Ennepe-Ruhr-Kreises (Sprockhövel), Geschwister-Scholl-Gymnasium, und Georg-Müller-Gesamtschule (Wetter) sowie die Grundschulen Bruchschule und Hellwegschule, die Pestalozzi-Förderschule, die Gesamtschule Holzkamp, das Albert-Martmöller-Gymnasium, die Hauptschule Freiligrathschule und die Otto-Schott-Realschule (Witten).

Bei den Kitas ist das Gesundheitsamt in folgenden Einrichtungen aktiv: AWO Kita Oberbauer, Johanniter-Kindertageseinrichtung Schemmstraße, Kath. Kindergarten St. Baptist Morgenland, und Familienzentrum im Mehrgenerationenhaus (Ennepetal), AWO Familienzentrum Schultenstraße, AWO Kita Körnerstraße, Evangelische Kita Bunte Arche, Evangelische Kita Haufe und Kath. Familienzentrum St. Engelbert, Kita Poeten (Gevelsberg), Kita Poststraße (Hattingen), Evangelische Kita Herzkamp (Sprockhövel), AWO Kindergarten Heven, AWO Kita Crengeldanz, Familienzentrum Diakoniewerk Ruhr Matthias-Claudius-Haus, Kita Luisenstraße, Kita Vormholz, Wohnstätte Dortmunder Straße, Haus der kleinen Racker (Witten).