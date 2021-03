Die Anleitung zum sicheren Surfen im Internet

Erwachsene in Deutschland verbringen jeden Tag etwa 4 Stunden mit dem Internet, doch die Beschwerden und Frustrationen über das Surfen im Internet nehmen zu. Es gibt ein paar gemeinsame Themen, die immer wieder auftauchen, darunter die mangelnde Kompatibilität von Websites, die Bedrohung durch bösartige Software und Viren sowie Bedenken über aufdringliche Werbung, störende Pop-ups und den Datenschutz.

Glücklicherweise gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich zu schützen und Ihr Interneterlebnis sicherer und zufriedenstellender zu gestalten, egal ob Sie mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone surfen. Hier sind einige unserer Top-Tipps:

Wie Sie sicherstellen, dass Ihre Internetverbindung sicher ist

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Ihre Internetverbindung sicher ist. Diese Verbindung ist für Hacker ein Weg in Ihren Computer. Ihre Internetverbindung kann ein Einfallstor sein, das Hacker dazu verleitet, Dateien auf Ihrem Computer einzusehen, Ihre Passwörter auszuspähen und Identitätsdiebstahl zu begehen. Hacker können Ihre Internetverbindung auch für ihre eigenen Zwecke nutzen, was Sie ungewollt in Schwierigkeiten bringen kann. Es ist wichtig, Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass Ihre Internetverbindung für niemanden außerhalb Ihres Hauses oder Ihrer Firma zugänglich ist. Wenn Sie sich über ein Modem oder einen Router mit dem Internet verbinden, sollten Sie als erstes das Passwort aus dem Lieferumfang des Geräts ändern. Ein weiterer wichtiger Schritt ist, dass Sie sicherstellen, dass die Fernverwaltung deaktiviert ist. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Änderungen an Ihrem Gerät über eine Internetverbindung vorzunehmen, aber sie macht Ihr Gerät auch anfällig für Hacker. Diese Funktion ist normalerweise standardmäßig deaktiviert, aber es ist eine gute Idee, dies sicherheitshalber zu überprüfen, da dieses Gerät Hackern Zugriff auf Ihre Verbindung ermöglichen kann.

Verwenden Sie ein VPN

Virtuelle Proxy-Netzwerke oder VPNs helfen Ihnen, Ihre Privatsphäre zu schützen, indem sie Ihre Daten und Internetanfragen verschlüsseln, bevor sie überhaupt ins Internet gelangen. Die Technologie funktioniert auf die gleiche Weise, egal wie Sie sich mit dem Internet verbunden haben - die verschlüsselten Daten werden an den VPN-Server gesendet, der die Anfragen entschlüsselt, bevor er sie an das Online-Ziel weiterleitet. Die Informationen werden dann durch den gleichen Prozess zurückgeschickt, was bedeutet, dass Websites, Werbetreibende und Internetdienstanbieter nicht nachvollziehen können, was Sie tun.

Tipps zum Aktualisieren Ihrer Firmware

Firmware ist die Software, die Ihren Computer zum Laufen bringt. Die Hersteller veröffentlichen häufig Aktualisierungen der Firmware, wenn sie Möglichkeiten entdecken, um die Funktionalität und Sicherheit zu verbessern. Wenn es ein Firmware-Update für Ihr Gerät gibt, sollten Sie es aktualisieren, sobald es veröffentlicht wird, damit Ihr Gerät die bestmögliche Sicherheit hat. Firmware-Updates können manchmal einschüchternd wirken, da Sie befürchten, dass Sie das Update falsch durchführen und die Funktion Ihres Geräts beeinträchtigen könnten.

Wie und warum Sie unbekannte E-Mails löschen

Die meisten Internetnutzer haben ein E-Mail-Konto mit E-Mails von unbekannten Absendern. Hacker nutzen E-Mails oft als Mittel, um an Ihre persönlichen Daten zu gelangen. Dieser Vorgang wird als Phishing bezeichnet. Da die Internetnutzer immer schlauer werden, müssen sich die Hacker immer neue Techniken ausdenken. Indem Sie informiert bleiben, können Sie einen Schritt voraus sein und wissen, worauf Sie in Ihrer E-Mail achten müssen. Lassen Sie immer Vorsicht und gesunden Menschenverstand walten, bevor Sie auf einen Link in Ihrer E-Mail klicken. Vergewissern Sie sich, dass Sie wissen, woher die E-Mail stammt und dass sie Sie zu einer legitimen Website führt, indem Sie die E-Mail im Klartext lesen, aus dem hervorgeht, wohin der Link führt. Wenn Sie eine E-Mail von jemandem erhalten, den Sie nicht kennen, ist es am sichersten, sie zu löschen.