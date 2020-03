Aufgrund der aktuellen Entwicklungen sind in der EUTB® Ennepe-Ruhr-Kreis nur noch Beratungen per Telefon oder Mail möglich. Damit möchten wir Menschen mit Behinderung oder chronischer Erkrankung vor einer Ansteckung schützen und möglichst der Verbreitung des Virus entgegenwirken.

Dennoch sind wir für Sie da! Gerade in dieser Zeit möchten wir für Sie ein Ansprechpartner sein. Melden Sie sich gerne bei Fragen rund um Teilhabe, aber bei Sorgen und Nöten. Wir versuchen Sie zu unterstützen.

Zu unseren Bürozeiten sind wir per Telefon oder Mail erreichbar und versuchen Ihre Anliegen weitestgehend zu bearbeiten. Sollte dies nicht so leicht möglich sein, finden sich sicherlich kreative Lösungswege.

Montags von 10.00-12.00 Uhr

Mittwochs von 15.00-18.00 Uhr

Donnerstags von 10.00-14.00 Uhr

Telefon:

02302 42 15 23 (Fr. Augustin)

02302 27 85 520 (Fr. Schlicht)

02302 93 30 530 (Fr. Lisakowski)

Email:

teilhabeberatung-enneperuhr@paritaet-nrw.org

Wir wünschen Ihnen alles Gute und bleiben Sie bei möglichst bester Gesundheit!

Ihre EUTB® Ennepe-Ruhr-Kreis