Die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung im Ennepe-Ruhr-Kreis –kurz: EUTB® darf ihre Pforten an der Dortmunder Straße im Gebäude der Selbsthilfe-Kontaktstelle langsam wieder öffnen.

Coronabedingt war die Beratungsstelle für Menschen mit Beeinträchtigung oder Angehörige seit März für Publikumsverkehr geschlossen.

„Nun dürfen wir persönliche Beratungen unter strengen Hygieneregeln wieder anbieten“, berichtet Annika Lisakowski, eine der drei Fachberaterinnen. „Allerdings ausschließlich nach vorheriger Terminabsprache“, fügt sie hinzu. Denn wie bei vielen anderen Beratungsstellen auch, sind offene Sprechstunden ohne Anmeldung nach wie vor nicht möglich!

Beeinträchtigte Menschen, die sich über Rehabilitation und / oder Teilhabemöglichkeiten informieren möchten, werden daher gebeten, telefonisch Kontakt zur EUTB® aufzunehmen. „Wir werden im Vorfeld Vieles telefonisch abklären und können dann einen persönlichen Beratungstermin abstimmen, wenn z.B. Unterstützung bei Antragsstellungen erforderlich wird“, so Patricia Augustin, ebenfalls Beraterin in Witten.

Interessierte sollten dringend beachten, dass ein Gespräch mit erkältungsähnlichen Symptomen nicht möglich ist. „Außerdem gilt in unseren Räumlichkeiten die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, die Abstandsregelung sowie die allgemein gültigen Hygienevorschriften. Wir sind auch dazu verpflichtet, Listen zur Rückverfolgung zu führen. Wer dies nicht möchte, kann selbstverständlich weiterhin auch anonym per Telefon beraten werden“, so Petra Schlicht, die dritte Fachkraft.

Die Beraterinnen sind zuversichtlich auch unter erschwerten Bedingungen für Menschen mit Beeinträchtigung da zu sein und die Menschen im Rahmen ihrer Rechte und Möglichkeiten zur selbstbestimmten Lebensführung bestmöglich unterstützen zu können.