Mit oder ohne Helm? Ab welchem Alter? Auf dem Radweg, Gehweg oder doch auf der Straße? Und was ist mit der Promillegrenze? Wer einen Städtetrip in ein anderes Land macht und dort einen E-Scooter nutzen möchte, dem ist sicherlich schon aufgefallen, dass in anderen Ländern teils andere Regeln gelten als in Deutschland. Und weil der Tourist, der hier Urlaub macht, auch meist die bei uns herrschenden Regeln nicht kennt, hat die Landesverkehrswacht NRW die wichtigsten Regeln und Tipps in einem Film zusammengefasst und diesen in fünf Sprachen übersetzen lassen.

Basierend auf fünf Clips, die die Landesverkehrswacht dieses Jahr für ihre Social Media-Auftritte realisiert hat, gibt es nun eine zweieinhalbminütige Zusammenfassung auf Englisch, Hocharabisch, Russisch, Spanisch und Türkisch. Abgerufen werden können die Filme einfach auf der YouTube-Seite der Landesverkehrswacht Nordrhein-Westfalen.

„Neben Touristen wollten wir damit auch Mitbürger erreichen, die hier leben und des Deutschen noch nicht so mächtig sind“, sagt Jörg Weinrich, Geschäftsführender Direktor der Landesverkehrswacht. Die Filme werden neben YouTube auch über den Facebook- und den Instagram-Kanal der Landesverkehrswacht NRW gestreut. Zudem werden den Großstadtverkehrswachten in NRW die Filme zur Verfügung gestellt.