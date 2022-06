Die evangelische Johannisgemeinde lädt am Montag, 20. Juni, wieder zum Ukrainisch-Wittener Begegnungstreff ein. Geflüchtete aus der Ukraine, alteingesessene Menschen aus Witten oder Zugereiste und Unterstützer ukrainischer Menschen können sich auf von 16 bis 18 Uhr auf ein abwechslungsreiches Konzert zum Mitsingen freuen.



Im ersten Teil des Programms wird der in Lettland lebende Singer-Song-Writer Jöran Steinhauer einige seine Lieder singen. Darunter auch „cake to bake“ mit dem er 2014 für Lettland am ESC teilgenommen hat. Jöran Steinhauer ist in Witten geboren, in Bochum aufgewachsen und lebt seit etwa 10 Jahren in Lettland. Mit seiner Musik ist er Botschafter für Menschlichkeit, Verständigung, Ermutigung und Akzeptanz. Er hat die Gabe, sein Publikum einzubeziehen und trotz unterschiedlicher Sprachen gute Laune zu verbreiten.

Den zweiten Teil gestaltet der ukrainische Sänger Konstantin Zhuchenko. Er stammt aus Kiew und unterrichtet inzwischen in Dortmund Gesang, Klavier, Gitarre und Geige. Er wird ukrainische Lieder vortragen und zum Mitsingen einladen.

Beginn im Johanniszentrum, Bonhoefferstraße 10, ist um 16 Uhr zunächst mit Kaffee und Kuchen. Eintritt frei.