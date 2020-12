Christmette für 400 Besucher unter freiem Himmel Weihnachten ausfallen lassen? Kommt gar nicht in Frage. Aber es wird wegen der Pandemie anders in diesem Jahr. Die katholische Pfarrei St. Peter und Paul wird eine zentrale Christmette anbieten. Hinzu kommen schon im Advent digitale Angebote.

Da die Plätze in den Kirchen wegen der Corona-Hygieneauflagen begrenzt sind, hat sich die Pfarrei St. Peter und Paul Witten, Sprockhövel, Wetter dazu entschieden, eine große zentrale Christmette unter freiem Himmel am Haus Kemnade in Hattingen-Blankenstein anzubieten. Sie wird an Heilig Abend um 17 Uhr (Einstimmung ab 16.30 Uhr) im Innenhof der Wasserburg gefeiert. Neben dem Ort ist auch die Zeit anders als üblich: Der Gottesdienst beginnt aus organisatorischen Gründen eine Stunde früher als sonst.

Insgesamt passen 400 Besucher auf das Gelände. Eine Anmeldung ist notwendig, genauso wie zu allen anderen Weihnachtsgottesdiensten in den Gemeinden der Pfarrei. „Wir möchten so viele Menschen wie möglich mit diesem so wichtigen christlichen Fest erreichen“, erklärt Pfarrer Holger Schmitz die Idee für die zentrale Christmette. Selbstverständlich gelten alle Pläne für die Advents- und Weihnachtszeit immer unter Vorbehalt mit Blick auf die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie.

Was aus jetziger Sicht feststehe, seien die Wortgottesdienste in den Gemeinden (Weihnachtslob). In der Adventszeit gibt es in der Pfarrei ein corona-sicheres Videoangebot: An jedem Adventssonntag gibt ein Mitglied des Pastoralteams der Pfarrei einen Tagesimpuls auf dem Youtube-Kanal der Pfarrei (in dem Portal unter „pp herbede“). Danach folgen an den Werktagen außerdem kleine Videogottesdienste mit reduzierten Bildern, ein bis zwei Liedern, der Tageslesung und einem kurzen Gedanken. „Eine schöne Gelegenheit zum Besinnen und Zur-Ruhe-Kommen“, sagt Pastoralreferent Bernd Fallbrügge zu diesem digitalen Angebot, für das er und Pastor Wieland Schmidt Videos aufgezeichnet haben. Neben den Gottesdienstfeiern gibt es in den einzelnen Gemeinden der Pfarrei aber auch jede Menge andere Angebote.

„Alle Kirchen in unserer Pfarrei werden an Heiligabend ab 9 Uhr geöffnet sein. So kann jeder, der möchte, sich zum Gebet dort einfinden oder die Krippe betrachten“, erklärt Pfarrer Holger Schmitz. In St. Peter und Paul Witten-Herbede gibt es am Heiligen Abend das Weihnachtslob um 11 Uhr an der Krippe. Ein Online-Krippenspiel, das auf dem Youtube-Kanal der Pfarrei zu sehen sein wird, ist ebenfalls geplant. Anmeldungen zur Kemnade-Christmette und zu den Wortgottesdiensten und Krippenfeiern in St. Peter und Paul Witten-Herbede mit St. Antonius unter Ruf 02324/569953-7.