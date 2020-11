Streitigkeiten und Gewalt unter Freunden, kleine Blessuren auf dem Schulweg oder der dringende Anruf nach Hause – Kinder geraten schnell in Situationen, in der sie Hilfe von Erwachsenen benötigen.

Wo findet ein Kind unmittelbar Hilfe? In Witten gibt es kenntlich gemachte Stellen, erkennbar an dem von der Druckerei Werbediscount gesponserten Aufkleber des Kinderschutzbundes „Komm rein! Wir helfen dir!“ (siehe Abbildung). Der Aufkleber, der sich am Logo des Kinderschutzbundes orientiert, ist in mehreren Geschäften und anderen Institutionen an Türen oder Schaufenstern angebracht. Kindern in Not wird so signalisiert: Hier wird dir geholfen!

Aufkleber beachten

Alle Partner der Initiative, die einen solchen Aufkleber angebracht haben, haben zuvor eine Absichtserklärung unterzeichnet: Bittet ein Kind um Hilfe, wissen alle Mitarbeiter, was zu tun ist. Der Kinderschutzbund Witten wird die Aktion noch in den Grundschulen bekannt machen und bittet alle Eltern, ihre Kinder auf den Tropfen aufmerksam zu machen und zu erklären, was er zu bedeuten hat. Überall, wo dieser Aufkleber hängt, wird Kindern geholfen. Collage: Peters