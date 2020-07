Krankentransport Intensivstation über den Wolken

Was ist ein Ambulanzflug?

Ein Ambulanzflugzeug ist eine sichere und bequeme Methode für den Transport von Patienten, die zu krank sind, um weite Distanzen auf dem Landweg zu reisen. Ein Ambulanzflugzeug ist ein Flugzeug der Business-Klasse, das speziell für Patienten ausgestattet wurde, der umfangreiche oder dringende medizinische Hilfe und eine schnelle und sichere Transportmethode für eine Entfernung von 100 Meilen oder mehr benötigt. Diese Patienten sind zu krank oder schwach, um die Strapazen von kommerziellen Flügen zu ertragen. Das Flugzeug ist mit einer medizinischen Flugbesatzung bemannt und trägt Geräte wie Beatmungsgeräte, Medikamente, eine EKG- und berwachungseinheit, HLW-Geräte und Krankentragen.

Es gibt zwei Arten von Krankentransport Flugzeug, die für medizinische Transporte eingesetzt werden: Hubschrauber und Starrflügelflugzeuge. Hubschrauber werden für kurze, traumabezogene Notfallflüge auf Kurzstrecken eingesetzt, wenn die Zeit drängt. Hubschrauber werden in der Regel von Krankenhäusern oder Notfallmanagementsystemen von Städten, Bezirken und Bundesstaaten verwaltet. Starrflügelflugzeuge werden für nicht-notfallmedizinische Lufttransporte eingesetzt.

Wie viel kostet die Luftrettung?

Wie zu erwarten ist, sind die Kosten für medizinische Lufttransporte relativ hoch. Die Kosten für medizinische Evakuierungen richten sich nach dem Zustand des Patienten, dem eingesetzten Flugzeugtyp und der zurückgelegten Entfernung.

Welcher Dienst ist der richtige für mich?

Flugambulanz-Dienst

Der Luftambulanzdienst ist die schnellste Methode, schwerkranke Patienten von einer Einrichtung zur anderen zu transportieren. Alle Flugzeuge sind mit lebenserhaltenden Geräten ausgestattet, um den Bedürfnissen der Intensivpflege des Patienten gerecht zu werden.

Medizinische Begleitung per Flugzeug

Die medizinische Begleitung auf kommerziellen Flügen ist eine kostengünstige Alternative, wenn ein Patient in der Lage ist, bei Start und Landung aufzusitzen. Der Patient wird während der gesamten Reise von mindestens einem Mitglied unseres medizinischen Teams begleitet. Dies umfasst die Betreuung während des medizinischen Fluges und den gegebenenfalls erforderlichen Transport mit einem Boden-Ambulanzfahrzeug.

Medizinische Begleitung per Bahn

Dies kann eine kostensparende Option sein, wenn Zeit kein kritischer Faktor ist, aber der Zustand des Patienten es erfordert, dass er sich hinlegt. Die Patienten werden von Mitgliedern unseres medizinischen Teams begleitet und reisen in einem Schlafwagen eines Amtrak-Zuges.

Internationale kommerzielle Krankentrage

Diese Methode ist eine kostengünstigere Option für Patienten, die einen internationalen medizinischen Transport nach Europa, in den Nahen Osten und nach Asien benötigen.

Hochtechnologie

Die medizinischen Evakuierungsflugzeuge sind mit der neuesten medizinischen Transporttechnologie ausgestattet, die in der Regel fortschrittliche lebenserhaltende Herz- und Traumamedikamente, Medikamente für den Patientenkomfort, Beatmungsgeräte, Herzmonitore, Defibrillatoren, Sauerstoffversorgungen, IV-Pumpen und Intubationsgeräte umfasst. Zusätzliche Ausrüstung wie Traktionsschienen und intraaortale Ballonpumpen können ebenfalls mit an Bord genommen werden, um speziellen Patientenbedürfnissen gerecht zu werden.

Ihr medizinisches Personal

Hoffen wir, dass Sie auf Ihren Reisen nie krank oder verletzt werden. Von dem Moment an, in dem Sie die Flugambulanz anrufen, setzen sie jedoch sofort mit ihrem medizinischen Direktor in Verbindung, der die Versorgung mit den medizinischen Flugteams koordiniert. Der Transport von Ihnen als kritischer Patient kann die Anwesenheit eines Arztes auf Ihrem Flug erfordern. Aus diesem Grund richtet sich die Zusammensetzung des medizinischen Teams an Bord nach Ihren spezifischen medizinischen Bedürfnissen.

Aber das ist nicht der Punkt, an dem das Team aufhört. Krankenschwestern und Krankenpfleger für Intensivtransporte sind RN's und sind vollständig zertifiziert und in Flugphysiologie ausgebildet. Die Krankenschwestern und Krankenpfleger können auch von zertifizierten und erfahrenen Rettungssanitätern oder Spezialisten für Intensivtransporte begleitet werden.