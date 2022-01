Es ist offiziell: Die Universität Witten/Herdecke (UW/H) hat vom Ennepe-Ruhr-Kreis die Genehmigung erhalten, die interne Uni-Teststelle als offizielle Bürgerteststelle betreiben zu dürfen. Ab Dienstag, 25. Januar, können alle Studierenden und Beschäftigten der UW/H sowie alle Bürgerinnen und Bürger am Hauptcampus einen kostenlosen Corona-Schnelltest machen lassen.

In der neuen Bürgerteststelle sorgen eigens dafür geschulte Studierende der UW/H für einen reibungslosen Ablauf. Frau Dr. med. Christina Bullermann-Neust, Leiterin der Universitätsambulanz für Integrative Gesundheitsversorgung und Naturheilkunde, und Prof. Dr. med. Klaus Weckbecker, Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeinmedizin und Interprofessionelle Versorgung, stehen als ärztliche Unterstützung zur Verfügung. „Binnen kürzester Zeit diese Infrastruktur auf die Beine zu stellen, ist kein leichtes Unterfangen. Doch als tatkräftige Uni mit unseren engagierten Studierenden wollen wir mit der Bürgerteststelle einen weiteren Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten und das Zusammenleben im Universitätsbetrieb und außerhalb noch sicherer machen“, sagt Vizepräsident Dr. Dirk Jakobs.

Wie bei allen Bürgerteststellen sind die Antigen-Schnelltests kostenlos. Die Testergebnisse werden per E-Mail versandt oder können vor Ort ausgedruckt werden. Die Zertifikate werden an allen Stellen anerkannt, an denen 3G oder 2G+ eingefordert wird.

Testen im Container

Die neue Teststelle befindet sich am Ende der Alfred-Herrhausen-Straße in einem Container links neben dem roten Modulbau der Universität. Sie ist gut sichtbar ausgeschildert. Die zahlreichen Parkplätze direkt vor dem Wendehammer können in der ersten Viertelstunde kostenlos genutzt werden. Geöffnet ist die Teststelle von Montag bis Samstag jeweils von 6 bis 20 Uhr. Ab sofort können die Termine online unter folgendem Link gebucht werden: www.uni-wh.de/corona-teststelle.