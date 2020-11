Das normalerweise alle zwei Monate stattfindende Psychose-Seminar kann am 17. November aufgrund der derzeitigen Infektionslage leider nicht stattfinden. Weitere Treffen sind aber für 2021 geplant.

Die Veranstalterinnen des Psychose-Seminars Witten|Wetter|Herdecke bedauern die Absage und hoffen im nächsten Jahr wieder zu den Austauschtreffen einladen zu können. „Wir glauben, dass der „Trialog“, also das gemeinsame Gespräch von Psychiatrieerfahrenen, deren Angehörigen und den im psychiatrischen Hilfesystem beruflich Tätigen, gerade auch in dieser für uns alle anstrengenden Zeit, wichtig ist.“, erklärt Sabine Simon-Tillmann vom Sozialpsychiatrischen Dienst. „Sollte es sich zeigen, dass auch auf längere Sicht eine Präsenzveranstaltung nicht möglich ist, verlegen wir das Psychose-Seminar vielleicht in den ‚virtuellen Raum‘. Noch hoffen wir aber, dass wir uns im nächsten Jahr wieder persönlich begegnen können.“



Termine und Kontakt für weitere Infos

Die geplanten Termine für 2021 sind: 19. Januar, 16. März, 18. Mai, 20. Juli, 21. September und 16. November, jeweils 18 bis 20 Uhr. Der genaue Ort wird noch bekannt gegeben. Wer aktuell informiert und auch zukünftig zu den Psychose-Seminaren eingeladen werden möchte, kann sich bei Sabine Simon-Tillmann vom Sozialpsychiatrischen Dienst melden:

Telefon: 02302 92 22 25 oder E-Mail: s.simon@en-kreis.de