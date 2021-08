Ruhrtal-Radwegschild jetzt auch in witten

Ein eigenes Ruhrtal-Radwegschild kann Witten seit wenigen Tagen sein Eigen nennen. Am Zugang an der Bommeraner Ruhrbrücke können sich Radtouristen nun über Sehenswürdigkeiten, Hotels, Fahrradservices und E-Ladesäulen informieren.

Und das Beste: Gekostet hat’s nix. Denn der Rahmen wurde von der Meister Schweißtechnik GmbH gesponsert, das Schild von CM-Werbung. Dessen Inhaber Christian Merchel hatte auch die Idee dazu. „Ich bin hier selbst oft unterwegs und dachte mir, dass Witten auch so ein Schild braucht“, sagt er.

Die Inhalte haben die Wittener Wirtschaftsförderung und das Stadtmarketing Witten unter den gestalterischen Vorgaben der Ruhr-Tourismus GmbH zusammengetragen, verfasst und ausgestaltet.

Ein Novum: Im Gegensatz zu den Schildern anderer Städte finden sich auf dem Wittener Schild auch QR-Codes zu den meisten einzelnen Angeboten.

Die ersten Radler, die das Schild in Augenschein nahmen, kamen aus Hünxe am Niederrhein. „Sehr schön und informativ“, urteilte Anne Nuyken, ein Mitglied der Gruppe. Und ergänzte: „Jetzt müssen wir doch glatt überlegen, ob wir nicht irgendwo einkehren.“